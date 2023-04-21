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В Ярославле участковых наградят за борьбу с расклейщиками незаконных объявлений

В Ярославле участковых уполномоченных полиции наградят за поимку расклейщиков объявлений в неустановленных местах. Постановление о проведении конкурса по пресечению фактов нарушения порядка размещения наружной информации подписал мэр города Артем Молчанов.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Награду смогут получить участковые, которые задерживают нарушителей и направляют материалы для составления протоколов в соответствующие комиссии. Информацию о лучших участковых в мэрию представит УМВД России по Ярославской области.

Три победителя получат благодарственные письма и ценные подарки, какие именно, в постановлении не указано. Итоги конкурса подведут 26 мая 2023 года, за день до празднования Дня города Ярославля.

О борьбе с незаконными объявлениями ранее заявляли губернатор Михаил Евраев и мэр Артем Молчанов.

Антон Голицын

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