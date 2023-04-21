Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Взрыв газа повредил несколько квартир в волгоградской пятиэтажке

В многоквартирном доме на улице Титова, 9 в Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 21 апреля, взорвался бытовой газ. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в результате повреждены три квартиры, а также опорные конструкции здания. Ударная волна накрыла и припаркованные поблизости автомобили, а также выбила стекла в соседнем доме. Сведений о пострадавших нет.

На ЧП отреагировала прокуратура региона: по данным ведомства, утечка газа и последующий взрыв произошли рано утром. Сообщение на телефоны экстренных служб поступило в 4:20 утра. В прокуратуре рассказали, что 87-летняя хозяйка квартиры, где произошло возгорание, ушла из дома в медицинское учреждение. По сообщению МЧС, на площади 20 квадратных метров горели вещи. Пожар потушили к 5:20 утра.

Помимо пожарных расчетов на месте работали 12 бригад скорой помощи, а также прокурор района и глава города Владимир Марченко. Из дома эвакуировали 35 человек, для их размещения к месту ЧП подогнали два автобуса, а также оборудовали места в ближайшем дворце культуры. Психологи центра медицины катастроф оказали им помощь.

Местные СМИ со ссылкой на газовые службы пишут, что у собственников квартиры, где произошла утечка газа, договор о техническом обслуживании оборудования истек несколько лет назад.

Никита Маркелов, Саратов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...