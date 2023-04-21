Взрыв газа повредил несколько квартир в волгоградской пятиэтажке

В многоквартирном доме на улице Титова, 9 в Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 21 апреля, взорвался бытовой газ. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в результате повреждены три квартиры, а также опорные конструкции здания. Ударная волна накрыла и припаркованные поблизости автомобили, а также выбила стекла в соседнем доме. Сведений о пострадавших нет.

На ЧП отреагировала прокуратура региона: по данным ведомства, утечка газа и последующий взрыв произошли рано утром. Сообщение на телефоны экстренных служб поступило в 4:20 утра. В прокуратуре рассказали, что 87-летняя хозяйка квартиры, где произошло возгорание, ушла из дома в медицинское учреждение. По сообщению МЧС, на площади 20 квадратных метров горели вещи. Пожар потушили к 5:20 утра.

Помимо пожарных расчетов на месте работали 12 бригад скорой помощи, а также прокурор района и глава города Владимир Марченко. Из дома эвакуировали 35 человек, для их размещения к месту ЧП подогнали два автобуса, а также оборудовали места в ближайшем дворце культуры. Психологи центра медицины катастроф оказали им помощь.

Местные СМИ со ссылкой на газовые службы пишут, что у собственников квартиры, где произошла утечка газа, договор о техническом обслуживании оборудования истек несколько лет назад.

Никита Маркелов, Саратов