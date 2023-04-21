Анатолий Серышев представил Михаила Котюкова в качестве врио губернатора Красноярского края

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова руководителям органов государственной власти, депутатам заксобрания региона, главам муниципалитетов и представителям гражданского общества, сообщил в своем Telegram-канале первый замгубернатора красноярского края Сергей Пономаренко.

Господин Котюков после официально представления сообщил журналистам, что планирует принять участие в сентябрьских выборах главы региона. «Планирую принять участие», – цитирует его «Интерфакс».

Накануне президент РФ Владимир Путин принял отставку экс-главы региона Александра Усса и назначил врио губернатора Михаила Котюкова, который до этого работал в должности заместителя министра финансов РФ.

Дарья Решетникова