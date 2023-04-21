«Росводоканал Краснодар» продолжает строительство сетей в Новознаменском

«Росводоканал Краснодар» выполнил строительство 240 метров сетей водоотведения диаметром 900 мм в районе улицы Сечевой в поселке Новознаменский. Всего планируется построить 340 метров сетей.

Работы по прокладке канализационных сетей осуществляются специалистами с применением метода горизонтально направленного бурения, что позволяет избежать нарушения целостности асфальтового покрытия дорожного полотна.

Кроме строительства сетей с глубиной залегания свыше пяти метров, проектом предполагается строительство восьми футеровочных колодцев, четыре из которых уже построены.

«Новознаменский — это активно растущий район, жители которого нуждаются в качественных и надежных услугах,— говорит директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.— Новый пластиковый трубопровод имеет срок эксплуатации не менее 50 лет, обладает высокими технологическими характеристиками и способен обеспечить бесперебойную работу системы водоотведения».

Полностью завершить мероприятия планируется до конца мая.

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