КГИОП признал памятником дом Михаила Горбова на Австрийской площади

Дом Михаила Горбова на Австрийской площади в Санкт-Петербурге признали региональным памятником. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

В 1907 году в этом доме снимал квартиру писатель Леонид Андреев. Здание на улице Мира, 10, лит. А, до сих пор остается жилым домом. Проект разработал архитектор Василий Шауб, дом был сдан в 1903 году. В те же годы на Австрийской площади появился ансамбль построек, сочетающих в себе югендстиля и барокко. Дом Михаила Горбова в 1907 году и вовсе был удостоен почетного диплома на первом конкурсе фасадов, устроенном Городской думой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дом Лишневского на Петроградской стороне Петербурга признали памятником.

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