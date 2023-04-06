Дом Лишневского на Петроградской стороне Петербурга признали памятником

Дом архитектора Александра Лишневского на Петроградской стороне включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В этом доме в разные годы жили скульптор Исаак Бродский, писатель Евгений Замятин, а также народная артистка СССР Эдита Пьеха, сообщили в КГИОП.

Дом расположен на улице Ленина, 41 в стиле неоклассицизм, он построен по проекту архитектора Александра Лишневского. За подобную идею облицовки лицевого фасада его премировали, а стиль оформления стен начал активно использоваться в строительной практике советского периода.

В КГИОП отмечают, что дом до настоящего времени сохранил первоначальный авторский замысел и функциональное назначение.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте