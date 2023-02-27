В Курской области погасили долги перед строителями фортификационных сооружений

В Курской области строителям фортификационных сооружений на границе с Украиной выплатили долги по заработной плате после их обращения к губернатору. Об этом на совещании в областном правительстве рассказал заместитель главы региона Алексей Дедов.

По его словам, всего на строительстве фортификационных сооружений работают около 42 подрядных организаций. Из-за договоров субподряда с одной из них возникли сложности с расчетами. На данный момент деньги работникам выплачены, с ними проведены консультации, подчеркнул господин Дедов. Губернатор Роман Старовойт попросил подчиненного держать ситуацию на личном контроле.

На прошлой неделе в социальных сетях появилось анонимное обращение к губернатору о возникших в феврале долгах перед задействованными в работах строителями, которым якобы обещали по 5 тыс. руб. за один рабочий день. Всего в возведении фортификационных сооружений в Курской области принимают участие почти 4,5 тыс. человек. Примерно такое же количество людей трудилось на аналогичных работах в Белгородской области, где, по словам министра строительства Оксаны Козлитиной, на строительство было потрачено почти 10 млрд руб.

О строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной власти сообщили прошлой осенью. Губернатор Курской области, например, опубликовал тогда фотографии построенного блиндажа, который входил в одну из двух усиленных линий обороны.

Сергей Толмачев, Воронеж