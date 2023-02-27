Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Курской области погасили долги перед строителями фортификационных сооружений

В Курской области строителям фортификационных сооружений на границе с Украиной выплатили долги по заработной плате после их обращения к губернатору. Об этом на совещании в областном правительстве рассказал заместитель главы региона Алексей Дедов.

По его словам, всего на строительстве фортификационных сооружений работают около 42 подрядных организаций. Из-за договоров субподряда с одной из них возникли сложности с расчетами. На данный момент деньги работникам выплачены, с ними проведены консультации, подчеркнул господин Дедов. Губернатор Роман Старовойт попросил подчиненного держать ситуацию на личном контроле.

На прошлой неделе в социальных сетях появилось анонимное обращение к губернатору о возникших в феврале долгах перед задействованными в работах строителями, которым якобы обещали по 5 тыс. руб. за один рабочий день. Всего в возведении фортификационных сооружений в Курской области принимают участие почти 4,5 тыс. человек. Примерно такое же количество людей трудилось на аналогичных работах в Белгородской области, где, по словам министра строительства Оксаны Козлитиной, на строительство было потрачено почти 10 млрд руб.

О строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной власти сообщили прошлой осенью. Губернатор Курской области, например, опубликовал тогда фотографии построенного блиндажа, который входил в одну из двух усиленных линий обороны.

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...