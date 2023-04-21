В мае в Ижевске начнется строительство Дворца единоборств

К строительству Дворца единоборств в столице Удмуртии подрядчик приступит в мае. Как сообщает администрация Ижевска, в настоящий момент готовят строительную площадку по улице Молодежная рядом с домом № 3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В новом здании будет тренажерный зал, помещение для игровых видов спорта, залы для различных видов единоборств, а также спортивно-зрелищный зал с трибунами на 1 тыс. человек.

Планируемый срок сдачи объекта — 2025 год. Здание будет построено на принципах государственно-частного партнерства.

Напомним, концессионное соглашение на строительство Дворца единоборств заключили 1 марта в рамках форума «Мы вместе. Спорт» в Москве. Соответствующий документ подписали глава города Олег Бекмеметьев и гендиректор компании-концессионера «Академия единоборств» Сергей Стрелков.