СПБ Биржа с 24 апреля переведет квазироссийские ценные бумаги на торговые счета

СПБ Биржа согласовала с брокерами перевод ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих основную операционную деятельность в России (квазироссийские ценные бумаги), с неторгового раздела субсчетов депо на торговый с 24 апреля. Это позволит брокерам и их клиентам заключать биржевые сделки с квазироссийскими ценными бумагами, которые ранее находились на неторговых счетах.

«С этой даты на торговых разделах брокеров и их клиентов все квазироссийские ценные бумаги, торги которыми приостановлены на иностранных биржах, будут доступны в полном объеме»,— уточнила пресс-служба СПБ Биржи.

Кроме того, в пресс-релизе сообщается, что ввиду технологической необходимости тикеры ряда квазироссийских ценных бумаг будут изменены с 24 апреля. Среди них — тикеры Cian PLC (изменится на CIAN@US), Fix Price Group PLC (FIXP@GS), Ozon Holdings PLC (OZON@US) и Yandex N.V. (YNDX@US), сообщает пресс-служба.

В число квазироссийских ценных бумаг, которые биржа переведет на торговые счета, но тикеры которых не изменятся, также вошли бумаги компаний Etalon Group PLC, Globaltrans Investment PLC, HeadHunter Group PLC, Noventiq Holdings plc, TCS Group Holding PLC, VK Company Limited и X5 Retail Group N.V.

В СПБ Бирже уточнили, что торги квазироссийскими ценными бумагами осуществляются только с использованием локального пула ликвидности, потому что торги такими ценными бумагами не проводятся на международных площадках. Пресс-служба напомнила, что биржа проводит торги квазироссийскими ценными бумагами, которые учитываются как в Национальном расчетном депозитарии (НРД), так и в международных депозитариях.

Торги и расчеты по сделкам c квазироссийскими бумагами продолжат проводиться в долларах США, перевод на торговые счета будет проведен автоматически, никаких дополнительных действий от инвесторов не требуется, добавила пресс-служба.

На фоне заявления биржи о переводе квазироссийских бумаг на торговые счета акции ПАО «СПБ Биржа» росли более чем на 5% на Санкт-Петербургской бирже и на 4,5% на Московской бирже.

19 апреля СПБ-банк (расчетный депозитарий СПБ Биржи) разослал профучастникам рынка ценных бумаг информационное письмо, в котором сообщил о планах перевести квазироссийские бумаги с неторгового раздела субсчетов депо на торговый. Участники рынка, опрошенные «Ъ», считают, что таким образом СПБ Биржа может повысить ликвидность торгов, а с учетом ожидаемой редомициляции этих эмитентов такой перевод выглядит для инвесторов наиболее привлекательным.

Подробнее — в материале «Расписки уходят от блокировки».

Эрдни Кагалтынов