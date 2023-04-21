Губернатор Самарской области находится на самоизоляции из-за COVID-19

Глава Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Заболел ковидом. Работать продолжу из дома, с коллегами нахожусь на постоянной связи»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как пояснил губернатор в своем видеообращении по этому поводу, накануне днем он почувствовал легкое недомогание и обратился за помощью к медикам. Также он сдал тест на COVID-19. Результат был положительный. В связи с болезнью Дмитрий Азаров отменил публичные мероприятия со своим участием.

Ранее Дмитрий Азаров официально заявил об участии в выборах губернатора Самарской области. Они пройдут 10 сентября 2023 года.

Георгий Портнов