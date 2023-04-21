Томский военсуд назначил условный срок мобилизованному, оставившему воинскую часть

В Томске завершился судебный процесс над рядовым Михаилом Дударевым, который обвинялся следствием в оставлении части в период мобилизации (ч.3.1 ст. 337 УК РФ). Военнослужащему назначили два года условно с испытательным сроком один год, сообщил Telegram-канал 2-го Восточного окружного военсуда.

По информации суда, 15 декабря 2022 года рядовой покинул воинскую часть и поехал к себе домой. Но уже 13 января он добровольно вернулся к месту службы. В отношении рядового возбудили уголовное дело.

Как писал «Ъ-Сибирь», на днях в Алтайском крае военсуд рассмотрел уголовное дело матроса Евгения Зеленкова. По статье УК об уклонении от службы в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ) ему назначили девять лет лишения свободы в колонии общего режима. Данный приговор был вынесен с учетом другого судебного решения от 15 марта 2023 года, по которому Евгения Зеленкова осудил на 2 года 1 месяц колонии-поселении также за неявку в воинскую часть.

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Илья Николаев