Матроса в Барнауле приговорили к девяти годам колонии за неявку на службу

В Барнауле (Алтайский край) военсуд рассмотрел уголовное дело матроса Евгения Зеленкова. По статье УК об уклонении от службы в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ) ему назначили девять лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает telegram-канал 2-го Восточного окружного военного суда.

По информации суда, матрос 31 октября прошлого года без уважительных причин не явился на службу. 1 декабря военнослужащего задержали и доставили в военную комендатуру. Однако через две недели матрос вновь не явился на службу. В конце января 2023 года его задержали сотрудники полиции, в отношении военнослужащего возбудили уголовное дело.

Данный приговор был вынесен с учетом другого судебного решения от 15 марта 2023 года, по которому Евгения Зеленкова осудил на 2 года 1 месяц колонии-поселении за неявку в воинскую часть.

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Илья Николаев