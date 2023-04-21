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Коммерсантъ FM
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«Веру в безупречность ЦСКА разделяют не все»

Владимир Осипов — о 24-м туре Российской премьер-лиги

В Лиге Европы определились полуфиналисты: за выход в финал второго по значимости футбольного клубного турнира континента поборются «Ювентус»—«Севилья» и «Рома»—«Байер». Главной неожиданностью четвертьфинальной стадии стал вылет «Манчестер Юнайтед». Британская команда проиграла «Севилье» в ответном матче со счетом 0:3. Первая встреча завершилась вничью (2:2). Теперь поклонников футбола ждут матчи национальных чемпионатов. 24-й тур РПЛ стартует 22 апреля. Фаворитов и аутсайдеров в самых ярких матчах российских клубов определял спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В рамках 24-го тура РПЛ болельщиков ждет сразу три матча с яркими вывесками, причем все они пройдут в разные дни. «Зенит»—«Динамо» в субботу ЦСКА—«Локомотив» в воскресенье и «Спартак»—«Краснодар» в понедельник. Так что не у всех команд, которые играли в кубке страны на этой неделе, будет достаточно времени для того, чтобы полноценно восстановиться.

«Спартак» сошел с пути «Акрона»

«Спартак» сошел с пути «Акрона»

Больше всех в этом плане повезло «Спартаку» и «Краснодару», только вот подходят они к игре с разным настроением. «Краснодар» в кубковой встрече с «Крыльями Советов» все-таки одержал победу, а «Спартак» вылетел из турнира, уступив клубу из ФНЛ — «Акрону». Но, несмотря на это, красно-белые все равно остаются фаворитом матча. В «Лиге ставок» коэффициент на победу клуба 2, а на успех южан — аж 3,8. Ничья идет за 3,9, но этот исход маловероятен.

Вообще, у «Спартака», конечно, есть проблемы, но они должны решиться, уверен тренер сборной России Николай Писарев: «Они в порядке были в Абу-Даби — пик пришелся на этот турнир. А сейчас у них просто идет, судя по результатам, спад, потому что мне кажется, что в физическом плане не все так хорошо у "Спартака". Возможно, сейчас он как раз будет выходить из этого месячного не лучшего своего физического состояния».

А вот «Локомотив» и ЦСКА сейчас если не в оптимальном состоянии, то близки к этому. Армейцы доказывают это практически в каждом матче. Так, они вытащили даже сложнейшую кубковую игру с «Уралом», где горели 0:1 до 89-й минуты.

«Локомотив» вообще в последних турах притормозить смог только «Зенит», а лидер московской команды Артем Дзюба даже если не забивает, то раздает голевые передачи. Причем сейчас нападающий железнодорожников вряд ли потеряет этот настрой, считает бывший игрок «Ростова», «Зенита» и «Сочи» Иван Новосельцев, который играл как вместе с Дзюбой, так и против него:

«У него большая мотивация. Когда у него есть мотивация что-то доказать, он в огне, поэтому у него сейчас все идет, все получается. Конечно, это его заслуга. Это его отношение к футболу».

Но, несмотря на всю заряженность Дзюбы, в субботнем матче на «ВЭБ Арене» ЦСКА фаворит. «Лига ставок» дает на победу армейцев коэффициент ниже 2, а на успех «Локомотива» — 4. Кстати, на этот матч в «Лиге ставок» есть спецпари. Можно поставить на то, что голы забьют как Дзюба, так и самый результативный игрок ЦСКА Федор Чалов. Коэффициент на такой исход 7. Просто гол Дзюбы можно взять за 2,95, а мяч Чалова за 2,4.

«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом»

«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом»

Что же касается веры в безупречность ЦСКА, то ее разделяют не все. Да, букмекеры считают, что шансы армейцев взять серебро турнира очень высоки, но футбольный эксперт Владислав Радимов полагает, что второе место останется за «Ростовом»: «Они всеми правдами и неправдами будут говорить, мол, нам это не надо, нам главное остаться в премьер-лиге, набрать очки. А я вам скажу, они до конца будут бороться за первое место, пока математически "Зенит" не станет чемпионом. Поэтому я думаю, что "Ростов" и останется в медалях, более того, он займет второе место».

Команда Валерия Карпина в 24-м туре встречается на выезде с «Уралом», а лидер — «Зенит» — будет экзаменовать на своем поле московское «Динамо», которому на этой неделе стукнуло 100 лет. Эта встреча 22 апреля завершит футбольную программу дня. Но поверить в то, что после ничейного исхода с «Ростовом» действующий чемпион потеряет очки с «Динамо», да еще и на своем поле, очень сложно. Поэтому и коэффициент на победу «Динамо» в «Лиге ставок» сумасшедший — 6,4, а на ничью — 4,9. Победу «Зенита» можно взять за скромные, но весьма надежные 1,52.

И, конечно, все ключевые матчи, включая игру «Зенит»— «Динамо» в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».

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