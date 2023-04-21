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Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам — одним из основных религиозных праздников ислама, который завершает священный месяц Рамадан. Он отметил отвагу мусульман, которые участвуют в военной операции, а также вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального диалога. Поздравление президента опубликовано на сайте Духовного собрания мусульман России.

«Этот особо почитаемый мусульманами всего мира праздник несет высокий духовный смысл, олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию. С удовлетворением отмечу, что последователи ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям»,— говорится в тексте поздравления.

Для торжественного намаза по случаю празднования Ураза-байрама в Соборную мечеть в Москве пришли тысячи мусульман. Как уточнили в пресс-службе Духовного управления мусульман РФ, в самой мечети молятся 10 тыс. верующих, еще несколько тысяч мусульман совершают намаз во дворе мечети.

Милена Костерева

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