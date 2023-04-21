Более 100 тыс. мусульман пришли на молитву к Соборной мечети в Москве по случаю Ураза-байрама

В торжественном намазе в Соборной мечети Москвы и на прилегающих улицах по случаю празднования Ураза-байрам принимают участие свыше 100 тыс. мусульман. В самой мечети молятся 10 тыс. верующих, еще несколько тысяч мусульман совершают намаз во дворе мечети, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) России.

Во время проповеди в Соборной мечети председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин сказал, что мусульмане молятся за успехи России и ее процветание. «Мы не нуждаемся в насаждаемой Западом ценностях и их демократии. Эти явления чужды нам. Это не демократия. Это ее обертка. А Россия отличается тем, что для нее ценны и важны традиционные ценности»,— добавил он.

Из-за праздника движение в центре и на севере Москвы будет ограничено. В частности, 21 апреля с 00:01 по 11:00 закрыт проезд на улице Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, а также в Капельском переулке. Также с 4:00 до 11:00 проезд закрыт на Большой Татарской улице, в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском, Озерковском переулках. Кроме того, 21 апреля с 00:01 до окончания мероприятия запрещена парковка в местах ограничений.

Милена Костерева