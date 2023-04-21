Мэр Горловки заявил, что ФСБ предотвратила покушение на его жизнь

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Донецкой народной республике предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Организацией покушения занималась Служба безопасности Украины, его собирались взорвать. Об этом «РИА Новости» заявил сам господин Приходько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«То, что мы с вами сейчас разговариваем,— это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае Федеральной службы безопасности РФ, что они вовремя этот вопрос купировали, и не просто это случайная находка, это разработанная операция, преступники эти были под контролем, это, конечно, большой профессионализм»,— сказал мэр.

По словам господина Приходько, злоумышленники пытались использовать для его убийства взрывное устройство такой мощности, в результате детонации которого пострадал бы не только он и его сотрудники, но и жильцы соседнего дома. В эфире телеканала «Россия-24» он уточнил, что устройство планировалось заложить в кафе «Берлога». Эти слова господина Приходько приводит ТАСС.

Сотрудник УФСБ по ДНР сообщил «РИА Новости», что исполнителем покушения должен был стать гражданин по имени Артем Пызин. Собеседник агентства заявил, что Пызина завербовал департамент контрразведки СБУ для сбора информации о дислокации и перемещениях Вооруженных сил России на территории Горловки и Енакиево.

Сотрудник УФСБ сообщил агентству, что с момента вербовки Артем Пызин попал под наблюдение российского ведомства. В марте 2023 года он получил от СБУ задачу по наблюдению за мэром Горловки, установлением маршрутов его передвижения и мест пребывания, заявил собеседник агентства. В дальнейшем, следуя инструкциям украинского ведомства, в одном из заброшенных зданий Пызин попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках, заявил сотрудник УФСБ, не уточнив, выжил ли он. В настоящее время УФСБ РФ по ДНР проводит комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление и розыск всех участников и организаторов готовившегося покушения, заключил собеседник агентства.

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Эрдни Кагалтынов