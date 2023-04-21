В Хакасии принят закон о выплатах 2 млн рублей «подъемных» сельским медикам

Депутаты Верховного Совета Республики Хакасия приняли закон о новых мерах поддержки медицинских работников. Согласно документу, выплаты в размере 2 млн руб. получат врачи, которые впервые трудоустроились в медицинские учреждения малых населенных пунктов (до 50 тыс. человек).

В перечне специальностей, которые попадают под эту меру - хирурги, акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи. С учетом действующей федеральной программы «Земский доктор» общая сумма поддержки составит до 3,5 млн руб., отмечают в правительстве республики.

Ранее министр здравоохранения Хакасии Олег Ананьевский называл целью поправок ликвидацию дефицита специалистов. «В селе Копьево и городе Сорске полностью отсутствуют специалисты, которые оказывают экстренную и неотложную помощь», - комментировал чиновник.

В финансово-экономическом обосновании к документу указывается, что нововведение не потребует дополнительных расходов регионального бюджета.

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Лолита Белова