В Хакасии врачам ряда специальностей повысят выплаты для привлечения в небольшие муниципалитеты

Правительство Республики Хакасия планирует увеличить до 2 млн руб. разовую выплату врачам ряда специальностей, если они приедут на работу в небольшие населенные пункты. Соответствующие изменения в закон о мерах социальной поддержки медицинских работников, обучающихся на основании договора о целевом обучении, рассмотрел президиум верховного совета (ВС) региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно законопроекту, на выплату в 2 млн руб. смогут рассчитывать хирурги, акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи, впервые трудоустроившиеся в медорганизации, где нет таких специалистов, в муниципалитетах с численностью населения до 50 тыс. человек. В число таких муниципалитетов не входят города Черногорск и Саяногорск.

Целью поправок названа ликвидация дефицита специалистов. «В селе Копьево и городе Сорске полностью отсутствуют специалисты, которые оказывают экстренную и неотложную помощь - это хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи. Для них предусмотрены меры социальной поддержки: за счет средств республиканского бюджета – 500 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – от 1 млн до 1,5 млн руб. Но с начала действия этих мер (с сентября прошлого года) желающих не оказалось»,– привела пресс-служба ВС слова министра здравоохранения Хакасии Олега Ананьевского, сказанные в ходе обсуждения законопроекта в президиуме республиканского парламента.

Министр добавил, что с учетом федеральной выплаты названные врачи смогут получить в качестве выплаты до 3,5 млн руб. Кроме того, если специалист отработает 10 лет, то жилье будет передано ему в собственность.

В финансово-экономическом обосновании к документу указывается, что нововведение не потребует дополнительных расходов регионального бюджета. Выплаты планируется осуществлять в пределах уже доведенных на 2023 год бюджетных ассигнований.

По словам спикера ВС Владимира Штыгашева, законопроект будет внесен в повестку дня ближайшей сессии. Она состоится 21 апреля.

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Валерий Лавский