В Оттаве облили красной краской забор посольства РФ

Неизвестный облил фундамент забора посольства РФ в Канаде красной краской, сообщил ТАСС глава российской дипмиссии Олег Степанов. По его словам, инцидент произошел в понедельник, 17 апреля. Посольство РФ отправило в МИД Канады официальную ноту с требованием обеспечить безопасность диппредставительства России.

«Очередной случай проявления русофобии произошел в ночь с понедельника на вторник, когда неизвестный в полностью закрывающей лицо маске облил фундамент забора посольства красной краской, тем самым нанеся значительный ущерб посольству РФ»,— рассказал дипломат. Сумму предполагаемого ущерба он не назвал.

Как уточнил господин Проскуряков, посольство обратилось в полицию с требованием найти злоумышленника и передало записи с камер видеонаблюдения. Дипломат добавил, что существует принцип взаимности, «поэтому в интересах режима Трюдо (премьер-министра Канады.— "Ъ") все же обеспечивать в полном объеме безопасность и сохранность» дипмиссий РФ.

После начала военной операции на Украине были совершены нападения на здания посольств России в Дублине и Варшаве. 9 мая 2022 года посла РФ в Польше Сергея Андреева и нескольких членов его делегации облили красной краской на церемонии возложения венка к могиле советских солдат в Варшаве. Польские власти возбудили уголовное дело. В октябре неизвестные облили красной краской здания российских дипучреждений в Германии.

Лаура Кеффер