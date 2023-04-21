Зачем нам деньги

Русфонд получил письмо: «Добрый день. Не могу найти на сайте, как мне помочь непосредственно фонду. Не конкретной программе, а на уставную деятельность. Хочется поддержать не только ваших подопечных, но и саму организацию. С уважением, Волегов Дмитрий». Интересное письмо и довольно необычный вопрос.

Спасибо Дмитрию. Жертвователи в России обычно не очень задумываются, за счет чего живут благотворительные фонды. И часто по умолчанию предполагают, что для этого есть некий особый, отдельный источник. Несколько лет назад фонд «Нужна помощь» изучил с использованием данных исследования консалтинговой компании Deloitte, что думает российское общество про административные расходы НКО. То есть про деньги, которые идут не непосредственно для помощи подопечным фонда, а для организации его работы.

Откуда взять эти деньги? 49% опрошенных считают, что это должны быть государственные гранты. 30% — что средства крупных компаний, 27% — «средства богатых людей». Жить на пожертвования обычных людей посчитали для фондов возможным только 12% опрошенных (общая сумма больше 100%, так как можно было выбрать сразу несколько вариантов).

Но государство грантов просто на текущую деятельность, как правило, не дает. От крупных компаний получают деньги на собственные нужды в основном корпоративные благотворительные фонды. От богатых людей — например, от «золотой сотни» Forbes — их собственные благотворительные фонды. Русфонд — из другого разряда: это фандрайзинговый фонд, наши главные жертвователи — вы, те самые «обычные люди». Ваши взносы принесли две трети от собранных в 2021 году 1,563 млрд руб. И часть этих денег была потрачена на то, чтобы организовать эффективную деятельность фонда. Так что все благотворители оплачивают в том числе и наш труд. А как иначе? В штате Русфонда до 100 человек — невозможно себе представить, что всю их работу делают, например, в свободное время волонтеры.

НКО без зарплат бывают. Я много писал про региональные фонды, с которыми сотрудничает Русфонд. Обычно в первые годы после рождения они существовали в волонтерском режиме, но затем у людей просто не оставалось времени для работы где-то еще. Так появляются штатные сотрудники.

Расходы Русфонда «на себя» в 2021 году составили 197,5 млн руб. Это 12,6% собранных средств. Сюда входит, например, зарплата сотрудников, в том числе руководства. Плюс налоги на зарплату — чуть больше 20% (для коммерческих компаний ставка выше) от тех денег, которые сотрудник получает и из которых должен заплатить еще 13% подоходного налога.

Сотрудников много, потому что у Русфонда представительства в 14 регионах. Потому что нужны эксперты, которые проверяют обоснованность и разумность каждой просьбы о помощи,— таких просьб за год приходит несколько тысяч. Потому что нужны журналисты, чтобы рассказать на сайте фонда и в газете «Коммерсантъ» о детях, которым необходима помощь, о проблемах российского и мирового здравоохранения — это тоже входит в задачи фонда. Ну и много малоинтересных, но неизбежных трат: аренда офиса, интернет, канцтовары, курьеры, командировки...

Российской благотворительности надо расти и развиваться. У нас много планов: Русфонду нужны средства для работы с новыми диагнозами, для организации новых программ и проектов, для строительства регистра доноров костного мозга — в 2021 году на его пополнение ушло 225,5 млн руб. Подробно про все это рассказано в годовом отчете. Так что просьба Дмитрия очень актуальна. Мы ее выполнили. К вариантам благотворительного пожертвования добавился еще один: «На работу Русфонда».

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»