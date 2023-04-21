Спецпосланник Нидерландов по Украине покинул пост из-за пророссийских высказываний

Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел подал в отставку, министерство ее приняло. Причиной стали слова дипломата о том, что «украинцы — это тоже русские», а также заявления о наивности мировых политиков в отношении России.

«Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена... Преемник будет найден как можно скорее»,— говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД Нидерландов.

Господин ван Дартел был назначен спецпосланником в апреле. Его комментарии, опубликованные в книге господина Дилессена, были сделаны до назначения на пост, но нидерландский МИД не был поставлен в известность заранее, уточняется в пресс-релизе. Дипломат «понял, что больше не может доверять своим заявлениям, и поэтому решил немедленно уйти в отставку», добавили в МИД.

По данным портала RTL Nieuws, спецпредставитель пробыл на своей должности всего две с половиной недели. Возмущение общественности вызвали в том числе его слова о том, что «международные политики наивны в своем отношении России», а также «принимают желаемое за действительное, говоря об изменениях в России».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер