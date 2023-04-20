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Во время недавнего обстрела Белгородчины по селу Муром выпустили 36 снарядов

Власти Белгородской области уточнили интенсивность апрельских обстрелов Шебекинского городского округа. Всего 17 апреля в Муроме насчитали 36 прилетов. Помимо одного полностью разрушенного дома, повреждения зафиксировали еще в трех, а также на линии электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: t.me / vvgladkov

Фото: t.me / vvgladkov

Он уточнил, что полностью уничтоженный частный жилой дом от попадания снаряда загорелся, а теперь на его месте – гора обугленного кирпича. «Слава богу, никто не пострадал: собственники в это время были на работе. Какое решение сейчас есть? Мы точно будем помогать и восстанавливать дом. Деньги у нас на строительство есть, они выделены президентом РФ Владимиром Путиным. Процедура точно такая же, как и для всех жителей приграничья, которые не могут вернуться в свои дома из-за обстрелов. Глава района Владимир Жданов повторно встретится с жильцами в субботу и проговорит основные вопросы».

В Новой Таволжанке при обстреле 5 апреля были повреждены 28 домовладений и семь автомобилей. Здесь «очень сильно пострадали крыши и окна домов». «За две недели семь подрядных организаций почти полностью все восстановили – в 90% случаев заменены окна и крыши, остались только окна в хозпостройках и электрические ворота, потому что их делают под заказ. Проговорил на месте с несколькими собственниками. Замечаний к строителям нет. Работают быстро и слаженно»,- написал в своем телеграм-канале губернатор.

Владимир Зоркий

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