«Играть или доигрывать»

Футбольный клуб «Барселона» готов платить Лионелю Месси €25 млн в год. Это в четыре раза меньше, чем получает сейчас нападающий в ПСЖ. Как пишет испанская пресса, каталонцы хотят предложить легендарному аргентинцу контракт на один сезон с возможностью продления еще на год. Соглашение форварда с парижской командой истекает в конце июня, после чего футболист станет свободным агентом. Пойдет ли Месси на понижение доходов ради того, чтобы вернуться в родной клуб, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Футбол и деньги связаны неразрывно. Сумму контракта игрока в современном мире сообщают в обязательном порядке. Даже те, кто не интересуется футболом, порой в курсе, сколько зарабатывает та или иная звезда этого вида спорта. Но на определенном уровне для самого игрока деньги перестают иметь значение.

По крайней мере, те деньги, которые платит клуб, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Например, у Роналду €200 млн, но это включая рекламные деньги. А Месси реклама приносит €0,5 млрд, поэтому для него разницы нет».

Так что если бы Месси гнался исключительно за деньгами, то рассмотрел бы предложение шейхов из Саудовской Аравии, которые после покупки Криштиану Роналду хотят видеть в своем чемпионате еще и Лионеля. И сумма, которую предлагают аргентинцу, даже для футбола умопомрачительна — €400 млн в год. При этом он не спешит уезжать на Восток и вряд ли примет предложение шейхов, считает эксперт по испанскому футболу в России Станислав Рынкевич:

«Думаю, он более привлекателен для топ-клубов, чем был Роналду на момент отъезда из "Манчестер Юнайтед".

По-моему, Месси еще не сжег никаких мостов. На мой взгляд, если ему скажут, мол, давайте вы будете играть против Роналду два раза в год в Саудовской Аравии, футболиста эта идея не впечатлит и не заставит поехать в Аравию. То есть это симпатично для шейхов, но вряд ли симпатично для Месси».

Что же касается перехода Месси в «Барселону», то вариант реальный, но с футбольной точки зрения команде на пользу это точно не пойдет, полагает Станислав Рынкевич: «Переход Месси может дать "Барселоне" много выгоды — финансовой, политической, имиджевой, какой угодно, но не спортивной. В спортивном плане такой шаг скорее перечеркнет многие вещи, которые Хави делал последние полтора сезона. Но, учитывая, какие шаги "Барселона" делала последние лет пять, как-раз таки логично выглядит то, что они опять ошибутся и пригласят Месси».

Не исключено, что кроме «Барселоны» есть еще один или два клуба, которые хотят заполучить звезду, но о контрактах такого уровня болельщики и даже инсайдеры узнают в последний момент. Кто знает, может быть, Месси останется в ПСЖ, хотя человеку с его амбициями сделать это будет непросто. Причины “Ъ FM” объяснил футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Месси здесь далеко не главная звезда. Он как в свое время Бэкхем — для продажи футболок. Естественно, он — заслуженный футболист, но он уже не такой, как раньше, он совершенно другой. Думаю, здесь мало кому интересно, куда пойдет Месси после».

Контракт Месси с ПСЖ истекает уже в июне этого года. К этому моменту Лионелю исполнится 36 лет, так что этим летом мы узнаем, что выбрал для себя легендарный игрок — играть или доигрывать.