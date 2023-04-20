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«Играть или доигрывать»

Владимир Осипов — о карьерных перспективах Лионеля Месси

Футбольный клуб «Барселона» готов платить Лионелю Месси €25 млн в год. Это в четыре раза меньше, чем получает сейчас нападающий в ПСЖ. Как пишет испанская пресса, каталонцы хотят предложить легендарному аргентинцу контракт на один сезон с возможностью продления еще на год. Соглашение форварда с парижской командой истекает в конце июня, после чего футболист станет свободным агентом. Пойдет ли Месси на понижение доходов ради того, чтобы вернуться в родной клуб, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Футбол и деньги связаны неразрывно. Сумму контракта игрока в современном мире сообщают в обязательном порядке. Даже те, кто не интересуется футболом, порой в курсе, сколько зарабатывает та или иная звезда этого вида спорта. Но на определенном уровне для самого игрока деньги перестают иметь значение.

Лионель Месси может вернуться из ПСЖ в «Барселону»

По крайней мере, те деньги, которые платит клуб, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Например, у Роналду €200 млн, но это включая рекламные деньги. А Месси реклама приносит €0,5 млрд, поэтому для него разницы нет».

Так что если бы Месси гнался исключительно за деньгами, то рассмотрел бы предложение шейхов из Саудовской Аравии, которые после покупки Криштиану Роналду хотят видеть в своем чемпионате еще и Лионеля. И сумма, которую предлагают аргентинцу, даже для футбола умопомрачительна — €400 млн в год. При этом он не спешит уезжать на Восток и вряд ли примет предложение шейхов, считает эксперт по испанскому футболу в России Станислав Рынкевич:

«Думаю, он более привлекателен для топ-клубов, чем был Роналду на момент отъезда из "Манчестер Юнайтед".

По-моему, Месси еще не сжег никаких мостов. На мой взгляд, если ему скажут, мол, давайте вы будете играть против Роналду два раза в год в Саудовской Аравии, футболиста эта идея не впечатлит и не заставит поехать в Аравию. То есть это симпатично для шейхов, но вряд ли симпатично для Месси».

Что же касается перехода Месси в «Барселону», то вариант реальный, но с футбольной точки зрения команде на пользу это точно не пойдет, полагает Станислав Рынкевич: «Переход Месси может дать "Барселоне" много выгоды — финансовой, политической, имиджевой, какой угодно, но не спортивной. В спортивном плане такой шаг скорее перечеркнет многие вещи, которые Хави делал последние полтора сезона. Но, учитывая, какие шаги "Барселона" делала последние лет пять, как-раз таки логично выглядит то, что они опять ошибутся и пригласят Месси».

Лионель Месси и Килиан Мбаппе попали в список самых влиятельных

Не исключено, что кроме «Барселоны» есть еще один или два клуба, которые хотят заполучить звезду, но о контрактах такого уровня болельщики и даже инсайдеры узнают в последний момент. Кто знает, может быть, Месси останется в ПСЖ, хотя человеку с его амбициями сделать это будет непросто. Причины “Ъ FM” объяснил футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Месси здесь далеко не главная звезда. Он как в свое время Бэкхем — для продажи футболок. Естественно, он — заслуженный футболист, но он уже не такой, как раньше, он совершенно другой. Думаю, здесь мало кому интересно, куда пойдет Месси после».

Контракт Месси с ПСЖ истекает уже в июне этого года. К этому моменту Лионелю исполнится 36 лет, так что этим летом мы узнаем, что выбрал для себя легендарный игрок — играть или доигрывать.

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