Руководителя АПК Ленобласти представят к госнаграде

Агропромышленный комплекс Ленинградской области остается одним из локомотивов развития экономики региона, составляя по итогам 2022 года 5% валового регионального продукта и 12% вместе с пищевой и перерабатывающей промышленностью. Объем производства АПК в прошлом году достиг 120 млрд руб. Руководителя комплекса представят к награде, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Несмотря на испытания 2022 года, не предусмотренные ни одной из стратегий развития Ленинградской области, по его итогам индекс промышленного производства составил 97,1%, снизившись на 2,9% по сравнению с позапрошлым годом, рассказал губернатор Александр Дрозденко. Локомотивом развития экономики остаются две отрасли — строительство и АПК, отметил он.

Объем производства сельскохозяйственной продукции вырос на 2,7% и составил более 120 млрд руб. «В сопоставимых ценах это рекордные цифры за последние годы, да, наверное, и за всю историю Ленинградской области»,— сообщил господин Дрозденко. Область остается лидером среди субъектов РФ по производству яиц, молочной продуктивности коров, производству семенного картофеля, мясо птицы, грибов, выращиванию форели и цветов.

«Считаю, что по итогам последних пяти лет развития мы имеем право представить к государственной награде руководителя агропромышленного комплекса, моего заместителя Малащенко

Олега Михайловича, и прошу это занести в сегодняшний протокол»,— сказал глава региона.

Подробнее о том, что производит АПК Ленобласти — в материале «Ъ-СПб».

Александра Тен

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