МИД Швейцарии вызвал посла России в связи с критикой российского посольства в адрес журналиста

Министерство иностранных дел Швейцарии вызывало российского посла в Берне Сергея Гармонина. Это связано с угрозами уголовного наказания в отношении журналиста швейцарской газеты Neue Zrcher Zeitung (NZZ) со стороны российского посольства в Швейцарии. Об этом пресс-служба ведомства сообщила «РИА Новости».

Вчера, 19 апреля, МИД Швейцарии в своем сообщении в Twitter обещал указать российскому послу на неприемлемость поведения России по отношению к швейцарскому журналисту.

13 апреля российское посольство в Швейцарии опубликовало заявление в котором обвинило в «оправдании терроризма» венского корреспондента NZZ Иво Мейнссена. Речь шла о материале, в котором сообщалось о «деятельности террористов в Мелитополе». По утверждению посольства, автор материала явно сочувствует» террористам, «имеющим тесные связи с украинскими спецслужбами». Журналисту пригрозили наказанием по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправданием терроризма).

В сообщении посольства не упоминается название материала, однако указана дата публикации: 8 апреля. На сайте NZZ последний материал об Украине Иво Мейнссена опубликован 7 апреля. В заголовке статьи утверждается, что «Мелитополь сотрясается от терактов и взрывов», а пророссийская администрация Запорожской области «оказывается в затруднительном положении».

Лусине Баласян