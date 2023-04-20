На Среднем Урале за год число доноров крови увеличилось на 15%

Численность доноров крови в 2022 году в Свердловской области увеличилась за год до 38 тыс. человек, что на 15% больше, чем в прошлом году, сообщила заместитель главного врача по организационно-методической работе областной станции переливания крови, главный внештатный трансфузиолог региона и УрФО Наталья Попкова на пресс-конференции.

Как отметила госпожа Попкова, в 2022 году донорских заборов крови в 2022 году произошло на 6 тыс. больше, чем в 2021 году. Всего в прошлом году было заготовлено более 55 тыс. литров крови. По ее словам, чаще всего кровь сдают мужчины в возрасте 35-39 лет со средним или высшим образованием.

Плазма, выделяемая из крови, используется для изготовления важных препаратов внутривенного введения — альбумин для восстановления и поддержания циркулирующего объема крови и иммуноглобулин, который используется против клещевого энцефалита. Производства этих средств находятся в Екатеринбурге и Первоуральске.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что члены медицинской фракции городской думы Екатеринбурга в третий раз приняли участие в организованной акции по сбору крови к Национальному дню донора, который ежегодно отмечается 20 апреля. Депутаты сдали кровь сами и привели с собой помощников, друзей, родственников.

Полина Хабарова

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