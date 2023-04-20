Депутаты думы Екатеринбурга сдали кровь ко Дню донора

Члены медицинской фракции городской думы Екатеринбурга в третий раз приняли участие в организованной акции по сбору крови к Национальному дню донора, который ежегодно отмечается 20 апреля. Депутаты сдали кровь сами и привели с собой помощников, друзей, родственников, сообщили в пресс-службе медицинской фракции. Всего в акции приняли участие более 10 человек.

«Донорство для меня и моих коллег по медфракции стало доброй традицией. Мы в третий раз приехали на станцию переливания, чтобы сдать кровь и тем самым помочь жителям и солдатам, которые проходят лечение в Екатеринбурге»,— рассказал председатель медфракции Алексей Вихарев.

По отдельному запросу кровь направляется в военные госпитали для участников специальной военной операции (СВО). «Знаю, что в Великую Отечественную войну число доноров достигало 5,5 млн человек и они действительно спасали миллионы жизней. Сегодня нет потребности в таких масштабах, но доноры по-прежнему нужны»,— отметил Михаил Вечкензин.

По данным заместителя главврача областной станции переливания крови, главного внештатного трансфузиолога Свердловской области и УрФО Натальи Попковой, наиболее востребованными являются группы крови с отрицательным резус-фактором — ее носителями являются всего 20% населения региона. «У меня редкая первая отрицательная группа крови. Как говорят врачи, она всегда требуется, поэтому я не пропускаю такие акции»,— поделился депутат Дмитрий Николаев.

Депутат Алексей Мещеряков рассчитывает стать почетным донором в ближайшие пять-семь лет. «Лично я прохожу донацию в четвертый раз»,— рассказал он.

В России кровь сдают менее 2% жителей, при этом для формирования необходимого запаса биоматериала это число должно быть в два раза больше. Примерно 70% доноров — мужчины около 30 лет.

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Ирина Пичурина