«Рваная динамика продаж на рынке новостроек стала традицией»

В Екатеринбурге за год значительно вырос объем предложения на первичном рынке жилья. Рост составил больше 69%, при этом по итогу первого квартала объем вырос лишь на 1,1%. При этом спрос в первой половине года, по данным экспертов, упал в среднем на 20% по отношению к первой половине прошлого года. Аналитики отмечают, что в текущем году застройщики будут выводить на рынок значительно меньше новых объектов. Средняя цена 1 кв. метра на рынке новостроек составляет 121 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом цена выросла более чем на 8%, а по итогу первого квартала практически не изменилась. Участники рынка и дальше прогнозируют стагнацию цен.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На первичном рынке Екатеринбурга объем предложения за год вырос на 69,2%, за квартал рост составил лишь 1,1%, следует из данных сервиса «Авито Недвижимости». По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в марте число нереализованных квартир (как строящиеся , так и уже сданные) составило 44,5 тыс. Аналитики отмечают, что на рынок выходят как новые проекты, так и очередные очереди уже строящихся жилых комплексов.

Как рассказала «Ъ-Урал» эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина, в январе и феврале в Екатеринбурге было заключено по 1,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Если сравнивать с январем прошлого года, то в 2022 году было заключено 1,7 тыс., а в феврале — 2,1 тыс. «В начале 2023 года спрос на 20% ниже, чем в начале 2022 года (тогда на рынке был повышенный спрос)»,— прокомментировала госпожа Лапшина.

Эксперты bnMAP.pro считают, что «рваная динамика продаж на рынке новостроек стала уже традицией».

«Провальное начало 2023 года сменилось быстрым восстановлением спроса в феврале и отличными результатами марта. Активность покупателей на рынке новостроек растет на фоне стремительного роста предложения.

В марте 2023 года на рынке новостроек было зарегистрировано 2,3 тыс. ДДУ в строительстве. Это в 1,5 раза больше предыдущего месяца, и лишь на 23% меньше ажиотажного марта 2022 года, отметили эксперты платформы. Они добавили, что текущие показатели активности свидетельствуют о том, что на рынке Екатеринбурга «сохраняются резервы для вовлечения в рынок новых покупателей».

По данным «Циан.Аналитики», в конце марта средняя цена 1 кв. метра составила 121,6 тыс. руб. Относительно марта прошлого года это дешевле на 2,4%.

«В марте прошлого года цены резко увеличились до 124,6 тыс. руб. на фоне ажиотажного спроса. С апреля началось медленное снижение, продолжавшееся до октября, затем медленный рост»,— прокомментировала Елена Лапшина. В «Авито Недвижимости» рассказали, что стоимость 1 кв. метра в новостройках уральской столицы в первом квартале 2023 года относительно первого квартала 2022 года выросла на 8,8% и составила 120,3 тыс. руб. За квартал стоимость выросла лишь на 0,7%.

«С начала года цены стагнируют, и пока их рост возможен только в рамках значения инфляции или в зависимости от стадии строительства.

Однако, ощутимого снижения цен мы не ожидаем, потому что у застройщиков есть обязательства перед банками, рассчитанная экономика проектов и цена стройматериалов. В новых проектах возможно более сдержанное ценообразование»,— рассказал «Ъ-Урал» руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

По мнению экспертов, в течение года на первичном рынке может произойти снижение спроса, связанное с падением доходов, удорожанием ипотеки, эффектом от санкций и общими внешними рисками. «В среднесрочной перспективе ожидается сохранение ценовой стагнации, предпосылок для заметного роста цен нет. В течение года вероятно снижение номинальных цен предложения, т.к. застройщикам в условиях пониженного спроса и отмены программ с нулевыми ставками нужно будет стимулировать спрос явно обозначенными скидками»,— рассказала госпожа Лапшина. Дмитрий Алексеев отметил, что в следующем квартале спрос будет напрямую зависеть от информационного фона и глобальной повестки.

Мария Игнатова