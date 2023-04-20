В 2023 году на восстановление подшефного Енакиево Ленобласть потратит почти 2,5 млрд рублей

В этом году Ленинградская область направит на восстановление Енакиево в ДНР около 2,5 млрд руб. Из них почти 2 млрд руб. выделит федеральный бюджет. Об этом 20 апреля в рамках ежегодного отчета о деятельности правительства региона сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ленинградской области, председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Ленинградской области за 2022 год.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Губернатор Ленинградской области, председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Ленинградской области за 2022 год.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, уже в апреле 2022 Ленинградская область приняла первых беженцев из Мариуполя, их было 631 человек, а в мае 2022 в Ленинградской области появился подшефный регион на Донбассе, город Енакиево с еще шестью городами-сателлитами. «Сегодня называемого 19-м муниципальным образованием ленинградской семьи»,— отметил господин Дрозденко.

В прошлом году область профинансировала восстановление Енакиево в размере 870 млн руб. В 2023 году на 114 инфраструктурных объектов регион планирует направить примерно 2,5 млрд руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме почти 2 млрд руб.

Финансирование Енакиево от Ленинградской области по итогу составит не менее 750 млн руб. «Там есть трудности и вопросы к ряду подрядных организаций по качеству работ — признался губернатор. — Но моя поездка на Донбасс на прошлой неделе показала, что все проблемные вопросы снимаются и до 1 мая будут решены».

Кроме Енакиево Ленобласть восстанавливает один из районов Мариуполя, где 90% финансирования осуществляется через федеральный бюджет, напомнил господин Дрозденко. (см. «Ъ-СПб» от 14.12.2022)

Александра Тен

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