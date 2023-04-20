Бизнесу Краснодара могут запретить оформлять торговые точки в ярких цветах

Для предпринимателей Краснодара хотят сделать обязательными требования по оформлению торговых точек в едином стиле. Сейчас методических рекомендаций, которые исключают яркие цвета, придерживаются немногие, сообщает пресс-служба администрации города.

«Сейчас существуют методические рекомендации, согласно которым торговые объекты должны быть из композитных панелей с деревянными планками и современными материалами. Но мало кто этого придерживается. И мы видим разноцветные ларьки, которые далеко не красят город»,— отметил главный архитектор Краснодара Артем Саламатин.

Требования к оформлению ларьков планируют сделать обязательными. Для этого их включают в правила благоустройства города. Сейчас проходят слушания по внесению изменений в документ.

«Ъ-Кубань» писал, по каким адресам принимаются предложения. Их обсудят 24 апреля в 10 часов на собрании в актовом зале администрации Западного округа по ул. Калинина, 339.

Татьяна Ручкина

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