В отношении школьного учителя из Талицы возбудили шесть уголовных дел за растление детей

В Талице (Свердловская область) в отношении 30-летнего школьного учителя английского языка возбудили шесть уголовных дел за растление малолетних, сообщил Telegram-канал Ural Mash. Он обвиняется по ч. 4 п. «б» ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

«Мужчина начал преподавать в 2015 году, а через четыре года завел отношения со школьницей. Далеко не ходил — непристойными вещами занимался прямо в учительской. У девочки нет родителей, воспитывала бабушка, которая о происходящем не знала. Даже после расставания мужчина присылал подростку фото обнаженного тела и шантажировал тем, что об их близости все узнают»,— сказано в сообщении.

По данным «КП-Екатеринбург», преподавателя задержали в июле 2022 года, полгода он провел в СИЗО, а в январе меру пресечения смягчили до домашнего ареста. Местные жители поделились с изданием, что мужчина из приличной семьи, а коллеги о нем положительно отзываются. Некоторые не верят, что он был способен на такие деяния.

Не все опрошенные жители Талицы верят, что инициатором интимного общения был обвиняемый. Как сообщила местная жительница, одна школьница из неблагополучной семьи сама писала мужчине. Матери обвиняемого пришлось уволиться из школы после скандала.

В Талицком районном суде рассказали газете, что в уголовном деле несколько эпизодов, но точное количество не указали. О количестве жертв неизвестно. Учителю английского языка грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Представители региональных СКР и ГУ МВД воздержались от комментариев.

Напомним, ранее в поселке в Свердловской области задержали 32-летнего учителя музыки Полежаева, подозреваемого в серии эпизодов сексуального насилия над мальчиками.

Полина Хабарова

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