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В Самарской области из-за паводка подтоплено 26 жилых домов и 203 приусадебных участка

В настоящее время в 13 районах Самарской области подтоплено 26 жилых домов и 203 приусадебных участка. Также вода залила пять низководных мостов и три участка автомобильных дорог. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки работает оперативная группа Главного управления, применяются беспилотная авиация»,– говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

На подтопленных территориях ситуацию мониторит оперативная группа Главного управления. В регионе работает беспилотная авиация.

Ранее в Самаре власти решили спроектировать ливневую канализацию после затопления улиц. До сих пор движение на ряде участков в городе затруднено либо ограничено.

Георгий Портнов

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