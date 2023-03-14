В Самарской области из-за паводка подтоплено 26 жилых домов и 203 приусадебных участка

В настоящее время в 13 районах Самарской области подтоплено 26 жилых домов и 203 приусадебных участка. Также вода залила пять низководных мостов и три участка автомобильных дорог. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки работает оперативная группа Главного управления, применяются беспилотная авиация»,– говорится в сообщении.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

На подтопленных территориях ситуацию мониторит оперативная группа Главного управления. В регионе работает беспилотная авиация.

Ранее в Самаре власти решили спроектировать ливневую канализацию после затопления улиц. До сих пор движение на ряде участков в городе затруднено либо ограничено.

Георгий Портнов