В Самарской области из-за паводка подтоплено 26 жилых домов и 203 приусадебных участка

В настоящее время в 13 районах Самарской области подтоплено 26 жилых домов и 203 приусадебных участка. Также вода залила пять низководных мостов и три участка автомобильных дорог. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
«В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки работает оперативная группа Главного управления, применяются беспилотная авиация»,– говорится в сообщении.
На подтопленных территориях ситуацию мониторит оперативная группа Главного управления. В регионе работает беспилотная авиация.
Ранее в Самаре власти решили спроектировать ливневую канализацию после затопления улиц. До сих пор движение на ряде участков в городе затруднено либо ограничено.