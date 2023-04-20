Министр образования Дона примет участие в конкурсе на должности главы администрации Таганрога

Глава министерства общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев примет участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Таганрога, сообщает «Дон 24».

«Я принял решение поучаствовать. Не секрет, что я таганрожец и город для меня не чужой. Впереди конкурсная комиссия, она примет решение, я думаю, о самом достойном кандидате», – цитируют журналисты министра.

Господину Фатееву 43 года. По образованию он — педагог. Обучался в Таганрогском педагогическом институте по специальности «Филология». Кандидат филологических наук. Прошел обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Андрей Фатеев работал в управлении образования Таганрога, в 2014 году перешел на должность начальника управления непрерывного образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области, где и работал до 2022 года, когда был назначен на должность министра.

Конкурс на замещение должности главы администрации Таганрога пройдет 3 мая. Прежний градоначальник Михаил Солоницин покинул пост по собственному желанию.

Анастасия Назарова