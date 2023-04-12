Конкурс на должность главы администрации Таганрога пройдет 3 мая

Власти Таганрога объявили о проведении конкурса на должность главы администрации города. Финальный отбор пройдет 3 мая, сообщается на сайте горадминистрации.

Депутаты думы Таганрога определили состав конкурсной комиссии из десяти человек, включая представителей местных властей и лиц, назначенных губернатором Ростовской области. Документы на участие в конкурсе будут принимать до 20 апреля. Первое заседание комиссии назначено на 27 апреля.

Ранее стало известно, что прежний глава администрации Михаил Солоницин ушел в отставку по собственному желанию. Временно его обязанности исполняет Светлана Камбулова.

Анастасия Назарова