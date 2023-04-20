Депутат Госдумы Сергей Сокол намерен участвовать в выборах главы Хакасии

Вернувшийся на днях из зоны проведения специальной военной операции (СВО) депутат Госдумы Сергей Сокол сообщил о намерении участвовать в выборах главы Хакасии. Он отметил, что получил предложение о выдвижении своей кандидатуры от первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. «Мы привыкли со всей ответственностью выполнять поручения нашего партийного руководства. Будем работать, будем убеждать людей что наше дело правое»,- сказал Сергей Сокол (цитата по ТАСС).

Кандидатуру Сергея Сокола Андрей Тручак предложил сегодня на открытии Штаба общественной поддержки в Хакасии. «Мы всегда выступали за конкурентные выборы, конкурентную кампанию. Я считаю, что Сергей Михайлович достойный кандидат. Он поработал и в органах исполнительной власти, и в сфере оборонной промышленности на промышленных предприятиях. Уверен, его профессиональный опыт, совмещенный с человеческой искренностью, умением слышать людей, будет востребован жителями республики после его избрания в сентябре 2023 года главой республики»,– сказал он.

О том, что Сергей Сокол наиболее вероятный кандидат от «Единой России» на выборах главы Хакасии сообщалось еще в декабре прошлого года. Также в прошлом году о намерении участвовать в выборах главы региона заявил действующий руководитель республики, коммунист Валентин Коновалов.

В 2021 году Сергей Сокол победил на выборах в Госдуму РФ в одномандатном округе 35 в Хакасии, набрав около 29% голосов. Он является секретарем регионального отделения партии.

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Оксана Павлова