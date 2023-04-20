В городе-спутнике Нововоронежской АЭС – Нововоронеже в МАУДО «Школа искусств имени В.В. Силина» в рамках конкурса авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни» состоялось прослушивание почти 30 талантливых авторов и исполнителей из Нововоронежа и Энергодара.

Фото: Виктор Слепокуров, пресс-служба НВ АЭС

Прослушивание провело жюри фестиваля под председательством поэта, музыканта, основателя и лидера группы «Сурганова и Оркестр» Светланы Сургановой. В него также вошли: советник Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом», руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова, музыкант, соло-гитарист и сооснователь группы «Сурганова и Оркестр» Валерий Тхай и автор-исполнитель Наталья Кучер.

По результатам мероприятия 20 человек получили рекомендательные письма жюри. Они станут дополнительным бонусом при отборе на финал, который состоится в мае этого года в Десногорске. В числе отмеченных начинающих музыкантов и поэтов были те, кто особенно понравился профессиональным артистам – этим ребятам было предложено выступить на концерте группы «Сурганова и Оркестр», который состоялся в этот же день во Дворце культуры г. Нововоронежа. Среди них оказались Денис Никоноров и супруги Михаил и Анастасия Муравьевы из Нововоронежа, Петр Бугаев, Алина Кусакина и Кирилл Олейник из Энергодара.

Фото: Виктор Слепокуров, пресс-служба НВ АЭС

Конкурс стартовал в феврале 2023 года в рамках ежегодного Фестиваля авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни», организуемого проектом «Школа Росатома» при поддержке программы «Территория культуры Росатома». В нем принимают участие как школьники (10-16 лет), так и представители молодежи (17-35 лет) со всей России, в том числе и из городов-участников проекта.

«Школа Росатома» предоставляет поистине уникальные возможности для жителей наших атомных городов. Поэтому Нововоронежская АЭС всегда поддерживает такие начинания. Мы очень рады стать опорой для одаренных жителей нашего города и способствовать раскрытию их способностей. Для многих участников это станет отличным стимулом к развитию своих талантов», – прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

В завершении выступления Светлана Сурганова поздравила «Школу Росатома» с днем рождения, который проект праздновал в этот день в Нововоронеже.