В Самарской области 13 муниципалитетов уличены в нарушении противопожарного закона

Прокуратура внесла главе Борского района Самарской области и главам 13 сельских поселений района представления об устранении нарушений противопожарного законодательства. Об этом сообщает надзорное ведомство.

«Установлено, что в истекший период 2023 года на территории муниципального района Борский произошло 25 фактов возгорания мусора, сухой растительности и травы. При этом в аналогичный период 2022 года фиксировалось всего 5 фактов возгораний»,– говорится в сообщении.

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Контрольный орган пришел к выводу, что количество подобных инцидентов увеличилось на 80%. Это произошло из-за «грубого бездействия органов местного самоуправления, самоустранения от возложенной на них обязанности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности», считают прокуроры.

По данным надзорного ведомства, чиновники не анализируют состояние окружающей среды и не прогнозируют чрезвычайные ситуации на основании этого. Также они игнорируют обязательные для исполнения требования противопожарного законодательства.

Ранее лесничества соседнего с Самарской областью Оренбуржья были уличены в неготовности к пожароопасному периоду. Прокуратура выяснила, что в регионе ненадлежащим образом сформированы планы тушения лесных пожаров и не полностью обеспечены силы и средства для тушения огня.

Георгий Портнов