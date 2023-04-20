На Ямале могут появиться объекты, названные в честь героев СВО

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил называть памятные места, скверы и другие объекты в честь героев специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил во время ежегодного доклада о положении дел в регионе.

Чтобы почтить память погибших в ходе СВО, необходимо создать объекты в их честь, что важно для воспитания ямальских детей. «Уже сейчас нужно делать памятные места, скверы, называть новые объекты в честь героев нашего времени»,— заявил Дмитрий Артюхов.

По его словам, волонтеры регионального штаба «Мы вместе» ежедневно помогают детям бойцов добираться в школу или в больницу, а ямальские семьи усыновили 21 ребенка из Донбасса. Губернатор добавил, что главные приоритеты развития Ямала — новое жилье и дороги, современная медицина, безопасность жизни и стремление стать лучшим регионом для детства.

Напомним, в ЯНАО утвердили программу поддержки Волновахи (Донецкая народная республика) до 2025 года.

Полина Хабарова

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