Дмитрий Артюхов: ЯНАО восстановит сотни домов в Волновахе до 2025 года

В Ямало-Ненецком автономном округе утвердили программу поддержки Волновахи (Донецкая народная республика) до 2025 года. В рамках нее в городе восстановят социальные объекты и сотни домов, сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел в регионе.

«Ямалу доверили восстановление Волновахского района, считаю его нашим четырнадцатым муниципалитетом. Наши строители незамедлительно приступили к работе. В общей сложности сейчас домой в Волноваху вернулись уже более 3 тыс. семей»,— сообщил господин Артюхов, уточнив, что в городе открыли новую школу, отремонтировали более 20 детских садов и школ, открыли станцию переливания крови.

30 сентября прошлого года состоялось подписание соглашений о присоединении к России новых территорий: Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Все они ранее находились в составе Украины. 23–27 сентября на территории субъектов прошли референдумы, на которых, по данным избиркомов, от 87% до 97% голосовавших высказались за присоединение к России.

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