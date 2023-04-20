Сладкая жизнь

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, как добавить разнообразия в привычный маникюр с помощью оттенков шоколадного молока.
1 / 2
Всем, кто привык к сдержанным оттенкам маникюра или по роду деятельности вынужден приглушать цвета для соблюдения офисного дресс-кода, стоит обратить внимание на «новый нейтральный» — так называют сейчас маникюр всех вариантов коричневого: шоколадный, ореховый или сливочной карамели.
Ровное покрытие
Молочно-шоколадный маникюр может быть выполнен в бледно-коричневом оттенке, который идеально подходит к загорелой коже и красиво подсвечивает светлую.
1 / 6
Варианты на любой вкус
Если чистые шоколадные оттенки вам не подходят, всегда можно разбавить их синим, зеленым или прозрачным сливочным цветом.
1 / 7