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Коммерсантъ FM
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Сладкая жизнь

Молочный шоколад как новый нейтральный цвет маникюра

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о том, как добавить разнообразия в привычный маникюр с помощью оттенков шоколадного молока.

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Фото: @coolchicstyle

Фото: Getty Images

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Фото: @coolchicstyle

Фото: Getty Images

Всем, кто привык к сдержанным оттенкам маникюра или по роду деятельности вынужден приглушать цвета для соблюдения офисного дресс-кода, стоит обратить внимание на «новый нейтральный» — так называют сейчас маникюр всех вариантов коричневого: шоколадный, ореховый или сливочной карамели.

Ровное покрытие

Молочно-шоколадный маникюр может быть выполнен в бледно-коричневом оттенке, который идеально подходит к загорелой коже и красиво подсвечивает светлую.

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Фото: @gelcare.official

Фото: @overglowedit

Фото: @overglowedit

Фото: @fashion.voyage

Фото: @marinadobyk.nails

Фото: @kristakemp

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Фото: @gelcare.official

Фото: @overglowedit

Фото: @overglowedit

Фото: @fashion.voyage

Фото: @marinadobyk.nails

Фото: @kristakemp

Варианты на любой вкус

Если чистые шоколадные оттенки вам не подходят, всегда можно разбавить их синим, зеленым или прозрачным сливочным цветом.

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Фото: @overglowedit

Фото: @betina_goldstein

Фото: @thehangedit

Фото: @jinsoon

Фото: @jinsoon

Фото: @thedailynailofficial

Фото: @byeleanorohara

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Фото: @overglowedit

Фото: @betina_goldstein

Фото: @thehangedit

Фото: @jinsoon

Фото: @jinsoon

Фото: @thedailynailofficial

Фото: @byeleanorohara

Ирина Кириенко

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