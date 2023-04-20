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Коммерсантъ FM
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Количество номинаций ТЭФИ увеличат в связи с отражением на телевидении спеоперации

Спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что количество номинаций конкурса национальной телевизионной премии ТЭФИ увеличится в связи с «важнейшим событием для экрана» — специальной военной операцией на Украине. Дату церемонии вручения ориентировочно объявят в мае, добавил господин Швыдкой.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это событие находит отражение в самых разных телевизионных форматах — ток-шоу, репортажи, специальные репортажи, фильмы. Этот сегмент эфира стал очень важным, естественно, его надо будет вынести в особые номинации, но это не означает, что мы будем снижать критерии»,— сказал ТАСС Михаил Швыдкой в ходе визита на конкурс «Студенческий ТЭФИ» в Екатеринбурге.

Он добавил, что количество номинаций увеличат и для развлекательных телевизионных форматов, поскольку эти программы представляют зрителям «рекреацию и терапию» в «сложный психологический период».

«Когда будет проходить церемония — существуют разные точки зрения, не скрою. Одни говорят — в сентябре, мне кажется, что можем не успеть и лучше это сделать в ноябре. Но ясно, что в этом году премия должна произойти»,— заключил господин Швыдкой. 2 марта он говорил, что церемония пройдет осенью.

Последний раз церемония ТЭФИ проходила в 2019 году. В 2020 году ее не стали проводить из-за COVID-19, а затем перенесли на весну 2022 года. Церемонию не провели — Михаил Швыдкой утверждал, что вручение премии в условиях боевых действий «неуместно» и «нецелесообразно».

ТЭФИ планировали отложить до окончания боевых действий на Украине или до завершения «острой части». Позднее господин Швыдкой сказал, что организаторы мероприятия пытаются найти модель, в которой будут учтены «все обстоятельства сегодняшней жизни».

ТЭФИ — премия за достижения в области телевизионных искусств. Премию учредил фонд «Академия российского телевидения» 21 декабря 1994 года. Победители награждаются копией бронзовой статуэтки «Орфей» работы Эрнста Неизвестного.

Лусине Баласян

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