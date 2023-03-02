Церемония ТЭФИ пройдет осенью 2023 года

Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ пройдет осенью 2023 года. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Весной 2022 года он говорил, что церемонию отложат до окончания специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Швыдкой

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Михаил Швыдкой

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Я думаю, что мы сейчас пытаемся найти такую новую модель, в которой мы могли бы учесть все обстоятельства сегодняшней жизни»,— сказал Михаил Швыдкой журналистам (цитата по ТАСС).

По его словам, в основном обстоятельства определяются спецоперацией и ее отражением на телевидении. «Это очень большой массив программ телевизионных»,— отметил господин Швыдкой.

Последний раз церемония ТЭФИ проходила в 2019 году. В 2020 году она была перенесена из-за пандемии COVID-19. Затем ее перенесли на весну 2022 года. Однако в мае Михаил Швыдкой заявил, что вручение премии в условиях боевых действий «неуместно» и «нецелесообразно». Он заверил, что ТЭФИ отложат до окончания спецоперации или как минимум до завершения «острой части».

ТЭФИ — премия за достижения в области телевизионных искусств. Премию учредил фонд «Академия российского телевидения» 21 декабря 1994 года. Победители награждаются копией бронзовой статуэтки «Орфей» работы Эрнста Неизвестного.

Лусине Баласян