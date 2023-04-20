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Геленджику присвоят звание «Город воинской доблести»

Геленджик получит звание «Город воинской доблести». Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба мэрии Геленджика

Фото: пресс-служба мэрии Геленджика

«Благодарю всех, кто в разные годы вел работу в данном направлении: собирал документальные свидетельства, редактировал, проводил исследования. Особые слова благодарности тем, кто довел эту работу до логического завершения»,— отметил мэр Геленджика.

Он подчеркнул, что город ждал присвоения звания 13 лет и назвал событие «исторической вехой».

За присвоение звания Геленджику 17 апреля единогласно проголосовали участники заседания краевого оргкомитета «Победа». Вопрос рассмотрели 20 апреля на сессии кубанского парламента.

Татьяна Ручкина

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