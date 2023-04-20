Фонд госимущества Украины запланировал выручить с широкой приватизации и аренды угодий до $590 млн

Глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров в интервью агентству Bloomberg рассказал, как власти намерены наполнить дефицитный бюджет, профинансировать военные действия, сохранить институты, зависящие от иностранной помощи, оживить экономику. Одна из главных идей фонда — широкая приватизация и аренда сельхозугодий, за счет которых предполагается выручить до $590 млн.

Сейчас в Верховную раду внесены два законопроекта. Первый — проект о восстановлении приватизации крупных компаний. Второй — законопроект о переходе государственных сельхозугодий в управление Фонда госимущества. Это позволит фонду сдавать угодья в аренду. По словам господина Умерова, парламент разделен на две группы: первая выступает за то, чтобы продать все госпредприятия, вторая же считает, что продавать нужно только часть.

Как сообщил Рустем Умеров, если законопроекты будут одобрены, то за счет широкой приватизации государство всего может выручить $400 млн. В 2023 году, по его словам, от приватизации планируется получить $162 млн. Еще $190 млн можно получить от аренды сельхозугодий. О каком периоде идет речь, господин Умеров не уточнил. По всей видимости, $190 млн — это ежегодная сумма от аренды.

Что касается приватизации, то на продажу планируется выставить, в частности, Одесский промышленный завод, Объединенный горно-обогатительный комбинат, Запорожский титано-магниевый комбинат, завод по производству инсулина «Индар» и «Центрэнерго» (одно из главных предприятий, обеспечивающих Украину электрической и тепловой энергией).

«Если мы не продадим госпредприятия в текущем году, то в следующем году они будут представлять ценность лишь как объект недвижимости, а через год продастся лишь земля, на которой они стоят»,— сказал Рустем Умеров. По его словам, приватизация поможет наполнить бюджет и «положить конец многолетнему посткоммунистическому наследию коррупции и бесхозяйственности».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов