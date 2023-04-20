«Она была мотогонщицей, известной на всю Москву»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как жила последняя из представителей царского рода Романовых, в том числе о ее экстремальных увлечениях и выступлениях в цирке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На Арбат отправляемся сегодня — к дому номер 30. И хотя по соседству особняки, может быть, и поинтереснее, нам нужен именно этот. Здесь в полуподвальной коммуналке долгое время жила праправнучка Николая I, удивительная красавица Наталья Андросова. Последняя и единственная из семьи Романовых, проживавшая в СССР. Мало кто об этом знал, но те, кому положено, конечно, были в курсе.

Ее называли королевой Арбата, княжной. Ей посвящали стихи и прозу Галич, Вознесенский, Межиров, Нагибин, Казаков. Когда ее мотоцикл — красный Indian Scout — проезжал по центру Москвы, постовые отдавали честь. Помимо всего прочего, Наташа была еще и мотогонщицей, известной на весь город.

В 30-е годы прошлого века американцы привезли к нам в парк Горького невиданный аттракцион — гигантскую бочку, внутри которой мотоциклисты раскручивали сумасшедшие спирали и за счет центробежной силы взлетали до самого верха. Потом американцы уехали, люди требовали зрелищ — шоу возобновили, но уже с нашими участниками. Среди новых артистов была и Наташа, обожавшая скорость и риск.

Потом она выступала в цирке внутри шара из металлической сетки. Его держали натянутые как тетива тросы. Как-то один перетерся и лопнул — она упала со всего хода вместе с мотоциклом. Потом сидела на полу и разглядывала свои кости, торчащие из брюк. Это была не первая авария. К концу жизни без костылей она передвигаться не могла.

Так получилось, что я был знаком с Андросовой — бывал у нее в гостях. Несмотря на преклонный возраст, поражала ее жизнестойкость, воля, красивые бездонно голубые глаза. Как сказал бы Эдвард Радзинский, исключительно «романовские». Как-то мы рассматривали ее старые письма и фотографии. «Вот смотри»,— улыбнулась она. — Это телеграмма от Вертинского».

«Бедная Наташенька, допрыгалась. Вот теперь лежит, как поломанная кукла, усталая игрушка в руках больших детей». В июле 1998 года Наташа была в Питере на церемонии перезахоронения царских останков — такая же Романова, как и все приехавшие из-за рубежа. Простились. Через год ее не стало…