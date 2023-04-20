Seagate оштрафована в США на $300 млн за поставку жестких дисков Huawei

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США оштрафовало Seagate Technology и ее сингапурскую дочернюю компанию на $300 млн за поставки жестких дисков Huawei. Это рекордная сумма штрафа, которую BIS когда-либо взыскивало в рамках административного разбирательства.

Как отмечается в заявлении BIS, Huawei была внесена в санкционный список США в августе 2020 года. Согласно тогдашнему постановлению администрации Дональда Трампа, американским компаниям запрещалось продавать китайской компании американские технологии.

Несмотря на это, Seagate, в отличие от своих конкурентов, не только заявила в сентябре 2020 года, что продолжит поставки жестких дисков Huawei, но и заключила с китайской компанией договор о стратегическом партнерстве, став ее ключевым поставщиком. В результате с августа 2020 года по сентябрь 2021 года Seagate поставила Huawei 7,4 млн жестких дисков общей стоимостью примерно $1,1 млрд.

В рамках соглашения с BIS Seagate признала свою вину и намерена выплачивать штраф поэтапно, ежеквартально перечисляя регулятору по $15 млн. Выплаты начнутся в октябре 2023 года. На погашение штрафа у компании уйдет пять лет.

Кирилл Сарханянц