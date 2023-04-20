На Кубани увеличили субсидии для кинематографистов

Депутаты Заксобрания Краснодарского края увеличили с 20 до 30% размер субсидий на возмещение затрат при съемке фильмов на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Кроме того, парламентарии постановили увеличить до 50 млн руб. размер помощи из бюджета для кинематографистов. Для сравнения: в 2021–2022 году на эти цели было выделено 57 млн руб. Но благодаря этому Кубань заняла первое место по количеству отечественных фильмов, получивших субсидии на съемки в регионе. В общей сложности деньги были переведены 15 компаниям, снимавшим на Кубани 25 картин.

Комментируя принятый в двух чтениях законопроект, председатель краевого парламента Юрий Бурлачко отметил, что частичное финансирование производства фильмов за счет бюджета региона дает серьезный кумулятивный эффект. В первую очередь это реклама Кубани, что повышает инвестиционную привлекательность края и дает серьезный кумулятивный эффект, подчеркнул он.

«Сам процесс производства фильма — это оживление кубанской экономики, наш малый и средний бизнес получает разовые подряды и заказы от съемочных групп. Иными словами, потраченные на эти цели бюджетные средства возвращаются с лихвой. Принятый нами закон будет способствовать еще большей популяризации в среде кинематографистов России территории Кубани как места потенциальных съемок»,— прокомментировал Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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