Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 438 руб. на акцию

Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал собранию акционеров выплатить по итогам 2022 года дивиденды в размере 438 руб. на одну обыкновенную акцию (4721,5 на 15:00 на Мосбирже). Эта сумма не включает промежуточные дивиденды, выплаченные за девять месяцев 2022 года (256 руб.). По итогам 2021 года размер дивидендов составлял 537 руб. на акцию.

Реестр для получения дивидендов закроется 5 июня, говорится в сообщении по итогам заседания на сайте ЛУКОЙЛа. Кроме того, на заседании совета директоров было принято решение провести годовое общее собрание акционеров 25 мая в форме заочного голосования. При отсутствии кворума собрание состоится 26 мая.

Акции ЛУКОЙЛа на фоне принятого решения стали лидерами роста на Мосбирже. Они выросли больше чем на 2%.

Леонид Уварчев