«Кажется, что чуть ли не весь город стремится вверх»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каких районах Москвы расположены самые высокие и самые низкие жилые комплексы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Большое количество высоток в Москве создает ощущение, что чуть ли не весь город активно стремится вверх. Многоэтажки строят в разных районах — в Марьиной Роще, в Раменках, на Павелецкой. В Пресненском районе коллекция небоскребов делового квартала «Москва-Сити» скоро пополнится очередным объектом. Здесь анонсирована 85-этажная башня с квартирами.

Но все же средневзвешенная высотность новых жилых многоквартирных домов столицы — 23 этажа, посчитали специалисты компании «Бест-Новострой» и платформы bnMAP.pro. А районом с максимальной средней высотой корпуса в сегменте первичной жилой недвижимости оказался Коньково. Здесь максимальная этажность строящихся домов в продаже составляет 46 этажей. Наименьшая средняя высота таких ЖК в Вешняках — четыре этажа.

В ходе исследования эксперты изучили все новостройки, представленные в экспозиции столицы — 1,045 тыс. корпусов. В каждом проекте за точку отсчета взяли дом с максимальным количеством этажей. Если в нем предусмотрена переменная этажность, то учитывали самый высокий. В итоге выяснили, что Пресненский район, который считают самым высотным в городе, замыкает топ-10 районов по соответствующему показателю.

А лидер — район Коньково. В этой локации три 46-этажных корпуса. На втором месте Бирюлево Восточное, где не так давно стартовали продажи ЖК с 45-этажными домами. Третью строчку занимает Котловка со средней высотностью в 39 этажей. Брокеры отмечают, что только в семи московских районах средняя этажность новостройки — в пределах 10.