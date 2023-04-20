Мата здесь не хватает

Ян Непомнящий сохранил лидерство в проходящем в Астане матче за титул чемпиона мира по шахматам, сыграв в восьмой его партии вничью черными с Дин Лижэнем. Правда, эту ничью российский гроссмейстер добыл фактически чудом — благодаря целой серии ошибок китайского соперника.

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Фото: Stev Bonhage / FIDE Ян Непомнящий

Фото: Stev Bonhage / FIDE

Партия, открывавшая вторую половину чемпионского матча, добавила ему очередной — уже шестой по счету — разыгранный дебют и очередной головоломный сюжет. На сей раз Ян Непомнящий испытал Дин Лижэня защитой Нимцовича, которая у начинающих шахматистов иногда вызывает мандраж: все-таки связка слоном коня, вышедшего на c3, выглядит довольно неприятно. Но китайца, естественно, выбор не смутил, и партия некоторое время шла в русле хорошо изученной и скучной теории.

Скука закончилась уже на девятом ходу, когда Дин Лижэнь вдруг двинул ладью с a1 на a2. Это была новинка, причем с виду настолько бессмысленная, что Ян Непомнящий, кажется, сильно удивился такому изобретению, явно принадлежащему секунданту китайца Рихарду Раппорту: венгерский гроссмейстер, с недавних пор представляющий Румынию, обожает неординарные решения, даже если компьютерный анализ не видит в них никакого проку.

А дальше все закрутилось и завертелось. Выяснилось, что у Дин Лижэня нарисовалась опасная атака на королевском фланге. И в ее топку он бросил целого слона, подставив его под удар пешки на g5.

Запахло какими-то романтическими шахматами — даже не из прошлого, а позапрошлого века, из времен великого Пола Морфи, когда волшебники игры еще умели не обращать внимания на жертвы.

Правда, тут жертвы, строго говоря, как раз на самом деле не было. Дин Лижэнь напал на коня Яна Непомнящего, а тот, конечно, заметил, что спасать его — себе дороже, прилетит мат. Так что черный конь тоже пал смертью храбрых, но вертикаль h все равно оставалась вертикалью, на которой зрели постоянные угрозы для Непомнящего. Более того, россиянин, к ужасу почти всех, кто комментировал партию, не нашел хода ладьей на h8, ситуацию исправлявшего. И у Дин Лижэня, приучившего уже к тому, что, получив оплеуху от Непомнящего, обязательно встряхивается и отыгрывается, все срослось как надо.

От него требовалось немногое — простой перевод ладьи с d2 на d3, чтобы потом внедрить ее на ту самую вертикаль. И это ведь была та самая ладья, странно сходившая в начале, то есть, видимо, особенная для китайца фигура… Дин Лижэнь вместо этого передвинул образовавшуюся у него проходную пешку d с шестой на седьмую горизонталь, поближе к полю превращения, словно был загипнотизирован ее таким удачным расположением и ни о чем другом, кроме как о новом ферзе, думать уже не мог.

А Ян Непомнящий в ответ опять сфальшивил и опять сделал свою позицию практически безнадежной. От отвел своего ферзя с восьмой горизонтали, чтобы тот оказался поближе к вражескому королю, но при этом оставил под боем ферзя Дин Лижэня ладью, блокирующую проходную пешку. Понятно, что китаец боялся вечного шаха от оппонента. Но для того, чтобы рассчитать, что вечного шаха не будет, что через полдесятка ходов белый король укроется от канонады, не обязательно вроде было быть суперкомпьютером или, допустим, Гарри Каспаровым (признан иностранным агентом) в годы расцвета.

В общем, ладью нужно было брать, выигрывая партию, а Дин Лижэнь ее пощадил.

Завершилось все красивой жертвой коня от Яна Непомнящего. Фигуры он лишился, но взамен получил три лишние пешки, полный эквивалент отданному. А главное — такую позицию, в которой найти выигрыш Дин Лижэню было уже невозможно. Так что после восьмой партии из 14 предусмотренных регламентом россиянин сохранил перевес в один балл.

Алексей Доспехов